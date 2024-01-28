Эксклюзив 28 января 2024, 12:50 Стала известна предварительная причина пожара в Театре сатиры Источник «360»: пожар в Театре сатиры возник при ремонте крыши здания Пресс-служба МЧС

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Пожар в здании Театра сатиры возник во время ремонта крыши — предположительно, искра попала в обрешетник или утеплитель. Об этом сообщил источник «360».

Над актовым залом располагался железобетонный купол, накрытый со стороны улицы деревянным обрешетником и утеплителем, а сверху — кровельными металлическими листами. Горение произошло внутри обрешетника и утеплителя — по данным источника на 12:30, площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не распространился.

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Для тушения пожара на крыше используют восемь водяных пожарных стволом со смачивателем. Личный состав занимается вскрытием кровли. Выделенных для работы сил хватает.

Пожар случился около 11:00. По информации пресс-службы МЧС России, на месте трудятся 76 огнеборцев, задействуется 21 спецмашина. Из здания эвакуировали 50 человек.

Источник «360» отмечал, что конструктивные особенности здания затруднили тушение — вскрыть крышу оказалось непросто.