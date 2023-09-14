Происшествия 14 сентября 2023, 10:58 Стала известна предварительная причина пожара на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы: женщина подожгла квартиру в Отрадном после ссоры с мужем

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Причиной пожара в девятиэтажке на Северном бульваре в Москве мог стать поджог. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, во время ссоры с супругом женщина разлила горючую жидкость и подожгла ее. Огонь распространился на всю квартиру.

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Предполагаемую виновницу пожара госпитализировали. Также известно, что погибла проживавшая в соседней квартире женщина.

Точную причину пожара назовут по результатам пожарно-технической экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сообщение о пожаре на северо-востоке Москвы поступило утром. Источник «360» сообщил, что из квартиры на девятом этаже здания не могла выбраться семья с детьми. Спасатели эвакуировали около 20 человек. Точная площадь возгорания уточняется.