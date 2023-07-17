Происшествия 17 июля 2023, 16:35 Стала известна предварительная причина крушения Су-25 в Краснодарском крае Пресс-служба ЮВО: предварительная причина крушения Су-25 близ Ейска — отказ двигателя РИА «Новости»

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Предварительной причиной падения Су-25 над Краснодарским краем мог стать отказ двигателя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Южного военного округа.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительная причина аварии — отказ двигателя», — цитирует СМИ заявление ведомства.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщил, что пилот самолета погиб, утонув в море.

«Пилот катапультировался во время падения штурмовика, но оказался в воде. Его пытались реанимировать в машине скорой помощи, после того как достали из воды», — отметил источник телеканала.

Информация о крушении самолета поступила около 15:00 17 июля. Для установления причин падения Су-25 на месте работают специалисты министерства обороны и специальных служб.

Отдыхавшие на пляже неподалеку от места падения штурмовика в комментарии «360» сообщили, что пилота нашли. Они предположили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.