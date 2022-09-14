Стала известна площадь пожара на Кольской ГМК | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Стала известна площадь пожара на Кольской ГМК МЧС: площадь пожара на Кольской ГМК составила 600 квадратных метров

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Площадь возгорания в цехе Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

«По предварительной информации, площадь пожара составила 600 „квадратов“. Подразделения МЧС принимают все необходимые меры, чтобы не допустить переход огня на соседние здания», — заявили в ведомстве.

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На место возгорания направили мобильную лаборатория для контроля экологической обстановки и опергруппу главка МЧС России.

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В ведомстве добавили, что при возгорании никто из сотрудников не пострадал, всех людей вывели на безопасное расстояние.

«В ликвидации пожара задействовано 56 человек и 16 единиц техники», — уточнили в МЧС.

По данным Telegram-канала Readovka, огонь распространился в цеху электрических нагрузок, где производят электролиз никеля.

Очевидцы за несколько километров заметили огромные черные клубы дыма в небе. Дым идет в сторону жилых районов, писал RT.

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