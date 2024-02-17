Происшествия 17 февраля 2024, 21:48 Стала известна «начинка» сбитых под Воронежем украинских дронов Губернатор Гусев: в сбитых под Воронежем дронах ВСУ взрывчатку не нашли РИА «Новости»

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Специалисты не обнаружили взрывчатку в трех украинских беспилотниках, сбитых под Воронежем. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«Обследование обломков всех БПЛА уже произведено. Взрывчатых веществ не обнаружено, угрозы населению фрагменты не представляют», — написал он.

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Глава региона добавил, что экстренным службам позвонили сразу 122 жителя Ленинского района Воронежа, чтобы сообщить об обнаруженных обломках БПЛА.

По его словам, сейчас все данные передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Глава региона также поблагодарил жителей области за сознательность и четкое следование правилам, напомнив, что при обнаружении обломков дронов нужно позвонить экстренным службам, а самим к ним не приближаться.

До этого Гусев рассказал, что неравнодушные жители помогли собрать обломки дрона, упавшего на крышу дома в Воронеже.