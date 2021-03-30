Стала известна личность стрелка из Новых Вешек

Стрельбу в Новых Вешках открыл 61-летний житель Москвы. СМИ пишут, что, кроме него, в момент атаки в доме находились дочь, зять и ребенок.

По информации Life Shot, мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским около 11:00 в элитном коттеджном поселке Новые Вешки. По последним данным, мужчина выпустил из дома дочь и ребенка, но его зять все еще находится вместе с ним.

Telegram-канал уточнил, что на стрелка зарегистрировано пять нарезных единиц оружия и одно травматическое.

Мужчина начал стрельбу после прибытия к его дому правоохранителей. Как сообщили в подмосковном управлении МВД, силовики приехали в Новые Вешки для проверки информации о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в сторону полиции две гранаты, одна из них взорвалась, а также открыл стрельбу.

СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что в результате стрельбы никто не пострадал.