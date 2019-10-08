Владелец иномарки в Екатеринбурге стал жертвой жестокого розыгрыша

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «В дежурную часть регионального полицейского главка обратился мужчина и сообщил о подозрительном предмете, прикрепленном к его машине Ford Explorer с непростым номером. Машина оформлена на его жену, но ездит на автомобиле сам мужчина. Личность заявителя сразу „пробили“. Как он и сам сообщил — временно неработающий местный житель по имени Рустам 1980 г. р.».

Территорию вблизи дома оцепили полицейские. Вызвали саперов.

По свидетельствам очевидцев, специалисты проверяли автомобиль более часа.

В итоге, как уверил Горелых, «устройство» оказалось муляжом.