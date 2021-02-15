Жертвой пожара в жилом доме в Новой Москве стал один человек

Пожар привел к обрушению частного жилого дома в деревне Нижнее Валуево на территории Новой Москвы. Под завалами погиб один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. Горел жилой дом с пристройкой.

По данным источника пострадали два человека. После появилась уточняющая информация, что под завалами погиб человек.

В столичном главке МЧС уточнили, что в результате пожара пострадали два человека, один из которых погиб. Он находился непосредственно внутри дома. На данный момент пожар ликвидировали.