Жертвой пожара в квартире на юге Москвы стал один человек

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кленовом бульваре на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, в огне погиб человек, еще один пострадал. Очаг пожара находился на кухне. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на площади пять квадратных метров.

Еще до прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе двое детей.