Происшествия 20 января 2023, 12:11 Стаю бродячих собак отловили из аварийного дома в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в сгоревшем доме на Оранжерейной улице поселилась стая собак, которая терроризировала округу. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой городское МКУ «Горкомэкологии».

В здании поселились собаки, которые очень быстро расплодились. Они стали терроризировать местных жителей, которые боялись выйти на улицу. А также мешали детским прогулкам. Кроме того, по ночам вой и лай не давал жильцам спать.

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Только в 2023 году выехавшие специалисты смогли отловить 15 особей, в прошлом году — еще шесть. Но пока не все семейство удалось забрать. Из-за ветхой конструкции здания специалисты не смогли проникнуть внутрь и отловить всех животных. Администрация Советского района уже привлекла рабочих подрядной организации, чтобы они решили вопрос по ограничению доступа в аварийный дом.

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