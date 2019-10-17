  • Стая собак растерзала пожилую пермячку

    17 октября 2019, 13:58

    Анастасия Карпеева

    Стая бездомных собак напала на пожилую жительницу Перми и разорвала ее на куски. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.

    Пенсионерка 8 октября вышла на прогулку. Предположительно она пошла на могилу своего пекинеса, которая находилась на склоне у железнодорожных путей рядом с жилкомплексом «Паруса над Камой». Там на пенсионерку напала стая собак.

    «По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части», — сообщил источник.

    Согласно данным сайта Ura.ru, о пропаже 80-летней женщины заявил ее сын. Правоохранители отыскали лог, где лежали вещи пенсионерки, также рядом нашли останки погибшей.

    В правоохранительных органах пока официально не комментируют случившееся.