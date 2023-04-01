Происшествия 01 апреля 2023, 18:50 Стая собак напала на ребенка во дворе дома в Воронеже СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка во дворе ЖК «Дельфин» в Воронеже

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Ребенок пострадал от нападения стаи собак во дворе ЖК «Дельфин» в Воронеже. Запись с камер наблюдения опубликовали пользователи паблика «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах на бегущего ребенка набросились несколько собак. На помощь пострадавшему кинулись местные жители, которые отогнали ошалевших животных. Ребенок после нападения убежал.

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В комментариях пользователи сообщили, что у пострадавшего мальчика рваные раны. По словам комментаторов, собак прикармливает местная пенсионерка, а на просьбы вызвать службу отлова чиновники не реагируют.

В областном главке СК сообщили, что начали проверку для оценки работы местного самоуправления и организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных.

Правоохранители уже пообщались с пострадавшим мальчиком и его семьей, а также свидетелями происшествия. По итогам проверки в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.