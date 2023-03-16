Происшествия 16 марта 2023, 14:41 Стая собак напала на девушку в центре Хабаровска

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Жительнице Хабаровска удалось отбиться от стаи из 20 собак, которые напали на нее прямо в центре города. Об этом написал сайт transsibinfo.com.

Как рассказала сама пострадавшая, случай произошел в частном секторе в районе Комсомольской-Кавказской. Сначала на девушку бросилась одна собака, а затем присоединились и остальные.

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Девушке удалось отбиться от стаи самостоятельно. Возможно, животных спугнул ее громкий звук. Пострадавшей помогла оправиться от нападения одна из жительниц частных домов. Она рассказала, что это не первый случай нападения собак в их районе.

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