Стая собак чуть не разорвала ребенка в Красноярске

Школьник из Красноярска оказался в больнице после нападения бродячих собак. Бездомные животные едва не растерзали ребенка. На помощь ему пришла местная жительница.

Стая напала на свою жертву в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

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Собачий лай и крики восьмилетнего мальчика услышала работница магазина. Женщине удалось отогнать животных. Она помогла школьнику выбраться из ямы, куда тот упал, пытаясь спастись от собак.

«Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция», — уточнили в ведомстве.

Ребенок, уточнил портал «Вести. Красноярск», гулял вместе с 10-летним братом. Тот не пострадал. Очевидцы уверяют, что среди напавших на детей животных были псы с чипами — их уже кастрировали, чтобы снизить агрессивность.

Следственный комитет начал проверку случившегося. По ее результатам примут процессуальное решение.