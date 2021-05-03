Стая собак более 100 раз укусила девочку в Мурманске

В Мурманске стая бродячих собак напала на девочку и укусила ее более 100 раз. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по региону.

«2 мая возле дома 24 по улице Фестивальной в городе Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов», — говорится в сообщении.

После случившегося следователи изъяли одежду ребенка, записи с камер наблюдения, также допросили свидетелей. Причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, в рамках уголовного дела сотрудники дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.

Накануне журналисты сообщили о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области. Следователи завели уголовное дело о халатности. По информации региональных властей, в 2020 году жители жаловались на агрессивное поведение животных более 750 раз.