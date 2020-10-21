Стая обезьян скинула девочку с крыши в Индии

В Индии 13-летняя девочка решила собрать высохшее белье с крыши, когда на нее накинулась племя обезьян. В результате школьница сорвалась и разбилась насмерть.

Все произошло в Музаффарнагаре. Девочку госпитализировали, но врачи уже не смогли ее спасти. Информация об этом появилась на сайте Daily Mail.

Выяснилось, что это уже далеко не первый случай, когда от поведения обезьян гибнут люди. В прошлом году обезьяна кинула в четырехмесячного мальчика камень, которая подобрала около террасы. Ранение оказалось смертельным.

Также в другом районе Индии по этой же причине погибли двое мужчин. Они осматривали полуразрушенный дом, когда за стеной внезапно начали драться 35 обезьян. От таких активных действий стена не выдержала и рухнула на мужчин.

Еще один случай произошел с новорожденным. Обезьяна выхватила у кормящей женщины малыша и убежала с ним. Полицейские пытались осторожно перехватить ребенка, но животное успело его укусить, от чего малыш скончался в больнице. Некоторое время назад стая приматов напала на 58-летнюю женщину и закусала ее до кровяных ран, от которых она в итоге умерла.

Летом стая обезьян жестоко убила 30 ягнят на индийской ферме.