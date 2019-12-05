Стая диких собак напала на жителя Свердловской области

Стая агрессивных собак облаяла случайного прохожего и погнала его к проезжей части. В какой-то момент мимо проехало авто на большой скорости, и мужчина упал прямо на дорогу, но остался жив. Пользователей соцсетей возмутило, что по городу спокойно бродят дикие собаки.

«А если бы ребенок был, он не смог бы убежать. И разорвали бы», — заметили они.