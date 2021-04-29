Стая бродячих собак загнала школьников на дерево в Башкирии. Видео

В Башкирии, в городе Бирск, стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Прокуратура региона начала проверку.

В Telegram-каналах появилось видео того, как школьники сидят на дереве, а снизу их караулит стая собак. Через какое время к детям пришли на помощь, неизвестно.

«Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем», — сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Башкирии.

Местные жители рассказали изданию Mkset, что видео было снято на улице Мира, рядом со школой №4, в Бирске. Они отметили, что уже четвертый день встречают детей из школы из-за опасения нападения на них бродячих собак.

«Я теперь постоянно петарды ношу с собой, я бросил одну, штук 15 собак разбежалось. Дочь рассказала, что даже учительница предупреждает детей, чтобы они были осторожны», — рассказал автор видео изданию.

В администрации Mkset подтвердили, что в городе действительно много бродячих собак. Отловом занимается компания «Рекс», которая отловила после этого случая шесть собак на улице Мира.

В мэрии отметили, что люди жалуются на собак с бирками, однако по закону их обязаны после стерилизации возвращать в прежнюю среду. После кастрации эти собаки неагрессивны и безопасны.