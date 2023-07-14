Происшествия 14 июля 2023, 04:26 Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге Unsplash

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Стая бездомны собак набросилась на жительницу Екатеринбурга. Один из псов покусал женщину, сообщил E1.ru.

По словам пострадавшей, все произошло на Военной улице. В четверг, 13 июля, женщина стояла на остановке и ждала служебный транспорт, чтобы добраться до работы. Сначала к жительнице города подбежала одна собака, а потом появились и остальные.

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«Она подбежала ко мне, я стояла спокойно, сказала, что нечем ее угостить. После этого собака посмотрела туда, откуда пришла, я посмотрела туда же и увидела, что в мою сторону бежит стая из шести–восьми собак. Первая стала лаять и кидаться на меня», — рассказала женщина.

Она добавила, что остальные животные тоже начали на нее бросаться. Пострадавшая отметила, что очень сильно испугалась стала кричать. В какой-то момент один из псов ее укусил. Стаю в итоге отогнал подошедший мужчина.