Стая бродячих собак напала на школьников в Казани

В Казани двое школьников подверглись нападению стаи бездомных собак.

Как сообщает inkazan.ru, одного из них собака укусила за ногу возле рынка на проспекте Победы, из-за чего ребенку пришлось проходить курс лечения. Другого собаки испугали, но укусить не смогли — спасла плотная куртка. Причем, как утверждают родителей детей, у напавших животных были бирки.

Об этой проблеме неоднократно говорили местные жители, но безрезультатно. Видимо, власти полагают, что они приложили все необходимые усилия и бродячие животные уже не опасны. Но жители по-прежнему напуганы.