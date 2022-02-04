Стая бродячих собак накинулась на девочку в Астрахани. Видео

Бездомные псы накинулись на школьницу в Астрахани. Девочке удалось самой отбиться от стаи агрессивных собак. Момент нападения засняла камера наружного видеонаблюдения.

Снятое в Астрахани видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что собаки напали на девочку во дворе одного из жилых домов. Животные бросились в сторону школьницы с начали лаять. В этот момент ребенок начал убегать и звать на помощь. В итоге бродячие псы отступили. После этого девочка подбежала к своим испуганным подругам.

Пока официальной информации о нападении собак не поступало. Также неизвестно, не пострадала ли девочка.

В последнее время случаи нападения бездомных собак участились по всей России. В Российской кинологической федерации (РКФ) предложили решить проблему с помощью обязательной маркировки домашних животных. Кинологи пояснили, что проблема с бездомными собаками появляется там, где к содержанию и питанию питомцев относятся безответственно. Обязательная регистрация поможет повить ответственность хозяев питомцев.