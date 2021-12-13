Стая бездомных собак покусала ребенка на Сахалине

Бездомные животные покусали ребенка в поселке Ноглики Сахалинской области. Об этом сообщила бабушка пострадавшего мальчика сайту astv.ru.

Агрессивные псы напали на ребенка недалеко от здания местной администрации и сильно травмировали его. Все произошло днем 12 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Мальчика спасла проходящая мимо женщина, у которой получилось отогнать животных. Она рассказала, что прибежала на крики школьника и нашла его за гаражами.

«Если бы не эта женщина, они бы его загрызли! Женщина, спасибо вам большое!» — обратилась бабушка к спасительнице своего внука.

Глава района Сергей Камелин признался, что он удивлен таким поведением собак, потому что раньше ничего подобного не происходило. Однако сейчас меры для отлова животных уже приняты.

Прокуратура и следователи Ноглинского района начали проверку. Перед ними стоит задача установить причины и обстоятельства произошедшего.