Происшествия 11 июля 2023, 21:32 Стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку на Сахалине RT: свора бродячих собак нападает на детей на Сахалине Freepik

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Свора бездомных собак терроризирует жителей города Углегорск на Сахалине и нападает на детей. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

По информации канала, в апреле жертвой псов стал восьмилетний мальчик. Теперь от бродячих собак пострадала семилетняя девочка. Собаки забежали на детскую площадку и сильно покусали ребенка за ноги.

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По данным Telegram-канала «ЧП, ДТП. Сахалин», отбили ребенка у стаи прохожие. Очевидица случившегося рассказала, что собаки буквально облепили девочку.

«Я увидела клубок из собак. Потом поняла, что они кого-то облепили. Бросилась к ним с криком — смотрю девочка отползает», — рассказала женщина.

Она добавила, что местные жители жалуются на проблему уже давно. Однако ее до сих пор не решили.

Пострадавшую доставили в местную больницу, у нее диагностировали рваные укусы обеих ног, промежности и ягодиц. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное. По факту нападения собак на ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Три собаки набросились на 13-летнюю девочку в поселке Касимово Ленинградской области в конце июня. Ребенок попал в больницу, ему наложили 20 швов.