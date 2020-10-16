Стая бездомных псов спасла девушку от насильника

Уточняется, что когда девушка возвращалась с работы домой, на нее накинулся неизвестный мужчина. Злоумышленник повалил жертву на землю и стал срывать с нее одежду. Молодая женщина начала кричать, и на звуки прибежали собаки, пишет сайт «Экспресс газета».

Животные приблизились к мужчине и стали на него лаять. Он попытался сбежать, но вскоре был задержан представителями правоохранительных органов. В настоящий момент подозреваемый арестован. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Покушение на изнасилование».