16 октября 2020, 14:50
Стая бездомных псов спасла девушку от насильника
Стая бездомных собак спасла жительницу Калуги от изнасилования. Псы отреагировали на крики о помощи, сообщили на официальном сайте СУ СК России по Калужской области.
Уточняется, что когда девушка возвращалась с работы домой, на нее накинулся неизвестный мужчина. Злоумышленник повалил жертву на землю и стал срывать с нее одежду. Молодая женщина начала кричать, и на звуки прибежали собаки, пишет сайт «Экспресс газета».
Животные приблизились к мужчине и стали на него лаять. Он попытался сбежать, но вскоре был задержан представителями правоохранительных органов. В настоящий момент подозреваемый арестован. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Покушение на изнасилование».