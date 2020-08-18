facebook_pixel
    18 августа 2020, 22:29

    Стаффордширский терьер напал на своих хозяев. Оперслужбы организовали целую спасательную операцию

    Валерия Шафирко , Мария Еремина

    Стаффордширский терьер напал на своих хозяев. Бойцовский пес неожиданно взбесился, покусал мужчину, напал на женщину и молодого человека. Инцидент произошел в Нижегородской области в Дзержинске.
    Стаффордширский терьер напал на своих хозяев. Оперслужбы организовали целую спасательную операцию

    Пострадавшая едва успела выбежать из квартиры и захлопнуть дверь. А вот отец и сын остались «в заложниках» вместе с разъяренным животным. На место прибыли полицейские, спасатели и скорая.

    До приезда кинологов оперативные службы организовали целую спасательную операцию. Пока одни отвлекали бегающего по квартире пса через входную дверь, другие помогли эвакуироваться пострадавшим.

    Делать все это пришлось буквально с риском для жизни. Разъяренное животное могло просто растерзать всех участников спасательной операции. Стражи порядка даже готовы были применить табельное оружие. В итоге всех спасли.

    Мужчину в больницу отправили с прокушенной рукой. Женщине помощь оказали на месте. Молодой человек не пострадал. Стаффордширского терьера решили усыпить.

    Новости SMI.FM