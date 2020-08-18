Стаффордширский терьер напал на своих хозяев. Оперслужбы организовали целую спасательную операцию
Пострадавшая едва успела выбежать из квартиры и захлопнуть дверь. А вот отец и сын остались «в заложниках» вместе с разъяренным животным. На место прибыли полицейские, спасатели и скорая.
До приезда кинологов оперативные службы организовали целую спасательную операцию. Пока одни отвлекали бегающего по квартире пса через входную дверь, другие помогли эвакуироваться пострадавшим.
Делать все это пришлось буквально с риском для жизни. Разъяренное животное могло просто растерзать всех участников спасательной операции. Стражи порядка даже готовы были применить табельное оружие. В итоге всех спасли.
Мужчину в больницу отправили с прокушенной рукой. Женщине помощь оказали на месте. Молодой человек не пострадал. Стаффордширского терьера решили усыпить.