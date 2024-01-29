Эксклюзив 29 января 2024, 17:22 Стаффорд едва не растерзал девочку на улице в Ростове-на-Дону Нападение стаффорда на девочку в Ростове-на-Дону попало на видео

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В Ростове-на-Дону стаффордширский терьер набросился на 12-летнюю девочку, которая вышла погулять со своей собакой. Школьница схватила питомца на руки, пытаясь отбиться от пса. На помощь ребенку прошли неравнодушные прохожие. Видео произошедшего появилось в распоряжении «360».

По информации источника «360», стаффорд успел прокусить девочке куртку. На теле остались синяки. После нападения пса у ребенка случилась истерика, теперь школьнице страшно выходить на улицу.

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Отец пострадавшей отметил, что хозяин стаффорда не стал идти на контакт, за случившееся не принес никаких извинений.

«Он был на море, собака гуляла два дня по району. Ничего ему не будет. Ему даже не стыдно», — возмутился мужчина.

«360» попытался связаться с владельцем пса, но тот прояснять случившееся никак не стал.

«Надо именно видео, где собака кидается на ребенка, а не последствия того, что было. Давайте вы не будете мне скидывать то, что произошло, а то, что именно вот собака», — коротко сказал он в ответ на просьбу прокомментировать видео, на котором можно видеть, как собака атакует девочку.

В обстоятельствах происшествия уже начала разбираться полиция. О проведении проверки «360» сообщили в главке МВД по Ростовской области.

Сообщение о нападении собаки на девочку в Железнодорожном районе города поступило в отдел полиции № 2 УМВД по Ростову-на-Дону от ее матери.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе ведомства.