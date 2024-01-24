Эксклюзив 24 января 2024, 14:10 Стадия отрицания. ВСУ поспешили признаться в убийстве собственных военнослужащих Депутат Колунов: Украине придется смириться с тем, что ВСУ убили своих людей РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины поторопились с признанием в том, что крушение военного самолета под Белгородом — их рук дело. На тот момент украинские «пиарщики», видимо, не знали, что на борту были военнослужащие ВСУ, отметил в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов.

«„Пиарщики“ поторопились. Не знали, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Сейчас укро-СМИ находятся в стадии отрицания факта того, что сбили самолет со своими же людьми. Но стадия принятия наступит, и наступит неизбежно», — подчеркнул парламентарий.

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Колунов добавил, что убийство пленных, особенно с учетом того, что украинская сторона знала о готовящемся обмене, стала очередным подтверждением нацистского характера киевских властей. Им явно плевать «на своих людей, на жизни и семьи собственных граждан».

«На борту Ил-76, помимо украинцев, находились граждане России — шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Их убийство не должно остаться безнаказанным!» — добавил депутат.

Он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу по этой теме. Россия будет требовать разбирательств, резюмировал Сергей Колунов.

Авиакатастрофа с военным самолетом Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области днем 24 января. По предварительным данным, погибли 74 человека.