Эксклюзив 12 сентября 2023, 16:57 Ссора в кафе в Электростали обернулась стрельбой и гибелью мужчины Обвиняемого в убийстве мужчины у кафе в Электростали арестовали РИА «Новости»

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Конфликт двух посетителей в кафе в Электростали закончился дракой и стрельбой. В результате один мужчина скончался. Подозреваемого быстро задержали и предъявили обвинения, в настоящее время он находится под стражей, сообщили в подмосковном ГСУ СК РФ.

Источник «360» уточнил, что ссора между двумя мужчинами произошла в кафе на улице Карла Маркса 10 сентября около 03:20. Они вышли на улицу, где продолжили перепалку. В итоге один из них выстрелил в оппонента из обреза ружья, попав в живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

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По данным следствия, на следующие сутки мужчина умер в больнице. Ему было 36 лет. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 48-летний местный житель. Ему предъявили обвинения.

По ходатайству следователя суд отправил фигуранта дела под стражу. В прокуратуре Московской области уточнили, что с учетом позиции надзорного ведомства обвиняемого арестовали до 9 ноября.

По информации источника «360», обвиняемый — уроженец Электростали, женат и имеет на иждивении двух детей. Официально нигде не работает.

Собеседник «360» отметил, что обезвредить стрелка возле кафе помог Михаил С.

«Он прыгнул на вооруженного мужчину сзади и повалил на землю», — пояснил источник.