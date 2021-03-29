Ссора таксистов в Новой Москве обернулась убийством

Мужчина скончался во время конфликта таксистов в поселке Мосрентген. Они устроили стрельбу и поножовщину недалеко от московского ТЦ «Фуд Сити».

Конфликт произошел поздно ночью 27 марта на улице Адмирала Корнилова. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, один из участников ссоры скончался от колото-резаных ранений, еще один обратился с такими же ранами в больницу. Третьего нашли на месте конфликта со следами крови.

Правоохранители считают, что конфликт произошел на фоне личной неприязни. Кроме ножа, в ход пустили травматическое оружие.

По данным Mash, с места ссоры изъяли два ножа, топор и стреляные гильзы.

Полиция ищет других участников конфликта в поселке Мосрентген. Скончавшемуся таксисту был 21 год. Никто из них, по предварительным данным, не имел отношения к торговому центру «Фуд Сити».