Ссора со стрельбой произошла на берегу Финского залива

В полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что на берегу Финского залива дерутся несколько человек, а также слышны выстрелы.

Правоохранители прибыли на место происшествия, но никаких следов конфликта, стрельбы, а также пострадавших не нашли.

Позже в полицию позвонили из больницы и заявили, что к ним за помощью обратился мужчина 1986 года рождения. У него диагностировали множественные огнестрельные раны и ссадины.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.