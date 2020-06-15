15 июня 2020, 10:54
Ссора со стрельбой произошла на берегу Финского залива
В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла драка со стрельбой. Один мужчина получил ранения. Полиция ищет стрелявших. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что на берегу Финского залива дерутся несколько человек, а также слышны выстрелы.
Правоохранители прибыли на место происшествия, но никаких следов конфликта, стрельбы, а также пострадавших не нашли.
Позже в полицию позвонили из больницы и заявили, что к ним за помощью обратился мужчина 1986 года рождения. У него диагностировали множественные огнестрельные раны и ссадины.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.