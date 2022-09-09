Ссора между соседями закончилась ножевым ранением в Петербурге | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Ссора между соседями закончилась ножевым ранением в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 22-летний мужчина ударил ножом 43-летнего соседа по коммуналке во время ссоры. Инцидент произошел на улице Тамбасова в Красносельском районе города. Об этом написал «Петроград».

Пострадавший получил удар ножом в плечо. По словам мужчины, обидчик угрожал ему расправой.

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В четверг, 8 сентября, было возбуждено уголовное дело. Во время допроса полиция установила, что 22-летний подозреваемый ранее дважды привлекался к ответственности.

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