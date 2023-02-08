08 февраля 2023, 15:24
Ссора друзей в бане привела к убийству в Пермском крае
В Березниках в Пермском крае мужчина застрелил друга после ссоры в бане. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкй на местные СМИ.
Во вторник, 7 февраля, два приятеля пошли вместе в баню. Там они выпили и поссорились. После конфликта друзья разошлись, но обида не была забыта. Один из пермяков взял пистолет и с ним поехал к дому приятеля и убил его.
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Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос о нахождении подозреваемого под стражей на время следствия.
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Убийства
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