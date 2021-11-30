Ссора депутатов во Владимирской области кончилась обещанием сломать нос

Владимирские депутаты поругались из-за законопроекта, и один пообещал сломать другому нос. Иначе не может быть, ведь он с Дальнего Востока. Второй «не понял» и намерен обращаться в Следственный комитет.

Обсуждая законопроект, двое депутатов заксобрания Владимирской области на заседании поссорились. В итоге депутат от КПРФ Антон Сидорко пообещал сломать Ивану Алтухову из КПСС нос.

Комментируя эту ситуацию изданию «Подъем», Сидорко отметил, что уровень его оппонента достигает лишь «хамло из подворотни», поэтому история даже не политическая. Он-де родился на Дальнем Востоке и не привык «вступать с такими в переговоры».

Алтухов же счел своего оппонента бандитом, но решил разбираться в законном порядке и подал заявление в Следственный комитет об угрозе тяжкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, по причине политической ненависти.

В августе депутат Гегам Назарян из Армении попал в больницу после драки в парламенте. Драка произошла из-за нелестных отзывов о новой работе кабмина. В результате Назарян попал в больницу с травмой глаза.