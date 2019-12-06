SSJ100 вернулся во Внуково из-за проблем в гидросистеме

Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем в гидросистеме. Самолет успешно удалось посадить.

В аэропорту Внуково «360» подтвердили вынужденную посадку самолета из-за проблем на борту.

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По данным источника «Интерфакса», пилот SSJ100 сообщил о проблемах с гидросистемой при наборе высоты и запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Наземные службы привели в готовность на случай аварийной посадки.

Источник агентства сообщил также, что на борту никто не пострадал.