  • SSJ100 вернулся во Внуково из-за проблем в гидросистеме

    06 декабря 2019, 16:11

    Юлия Булыгина

    Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем в гидросистеме. Самолет успешно удалось посадить.

    В аэропорту Внуково «360» подтвердили вынужденную посадку самолета из-за проблем на борту.

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    По данным источника «Интерфакса», пилот SSJ100 сообщил о проблемах с гидросистемой при наборе высоты и запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Наземные службы привели в готовность на случай аварийной посадки.

    Источник агентства сообщил также, что на борту никто не пострадал.