20 декабря 2019, 08:48
SSJ100 не смог вылететь в Москву из-за неполадок в двигателе
Проблемы с двигателем не позволили подняться в воздух самолету Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно не смогло вылететь из Челябинска в Москву.
О возникших неполадках рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу челябинского аэропорта. Отправление рейса было запланировано на 07:55 по местному времени.
«Пилоты дважды пытались запустить двигатели», — уточнили в воздушной гавани.
Сейчас в аэропорту ждут, когда SSJ100 осмотрят техники авиакомпании.
Пассажиров пассажирского лайнера разместили в воздушной гавани. Всего в самолете было 79 человек.
В начале декабря проблемы в гидросистеме, начавшиеся при наборе высоты, заставили вернуться во Внуково Sukhoi Superjet 100. Самолет успешно приземлился.