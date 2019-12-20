    20 декабря 2019, 08:48

    SSJ100 не смог вылететь в Москву из-за неполадок в двигателе

    Александра Ломейко

    Проблемы с двигателем не позволили подняться в воздух самолету Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно не смогло вылететь из Челябинска в Москву.

    О возникших неполадках рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу челябинского аэропорта. Отправление рейса было запланировано на 07:55 по местному времени.

    «Пилоты дважды пытались запустить двигатели», — уточнили в воздушной гавани.

    Сейчас в аэропорту ждут, когда SSJ100 осмотрят техники авиакомпании.

    Пассажиров пассажирского лайнера разместили в воздушной гавани. Всего в самолете было 79 человек.

    В начале декабря проблемы в гидросистеме, начавшиеся при наборе высоты, заставили вернуться во Внуково Sukhoi Superjet 100. Самолет успешно приземлился.