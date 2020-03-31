SSJ100 экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, пассажирский самолет летел из Краснодара в Москву.
«Все прошло благополучно», — приводит агентство слова собеседника. По предварительным данным, на борту самолета сработал датчик неисправности гидросистемы. Это и стало причиной экстренной посадки.
Специалисты сейчас изучают самолет. Им предстоит выяснить, действительно ли есть какая-то поломка. Более подробной информации о происшествии пока нет.
3 марта сразу четыре самолета вынужденно вернулись в аэропорты вылета. Одним из них был А320 рейсом Москва — София, который сел в Шереметьево после вылета из-за отказа системы предупреждения столкновения с землей. Тогда тоже сработал датчик, который просигнализировал о возможной неполадке.