13 января 2020, 03:08
SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево
Воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 вылетело из московского аэропорта Шереметьево в Ставрополь, после чего вынуждено было вернуться в аэропорт из-за технических причин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пока известно лишь, что самолет мог вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем. При этом лайнер приземлился без проблем, в штатном режиме.
«По предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться», — рассказали в службе, добавив, что самолет сейчас проходит техосмотр.