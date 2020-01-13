SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево

Пока известно лишь, что самолет мог вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем. При этом лайнер приземлился без проблем, в штатном режиме.

«По предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться», — рассказали в службе, добавив, что самолет сейчас проходит техосмотр.