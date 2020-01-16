    16 января 2020, 16:00

    SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

    Екатерина Керсипова

    Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу неподалеку от аэропорта Домодедово. Никто не пострадал.

    В МЧС отметили, что информация уточняется, но подтвердили, что никто не пострадал. Повреждений суперджет также не имеет. В пресс-службе Домодедово экстренную посадку подтвердили.

    Самолет направлялся по маршруту Сабетта — Москва. Росавиация собрала комиссию, чтобы оценить обстоятельства и причины, приведшие к экстренной посадке.

    В соцсети «ВКонтакте» появились первые фотографии с места событий.

    SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»