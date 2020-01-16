SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу неподалеку от аэропорта Домодедово. Никто не пострадал.

В МЧС отметили, что информация уточняется, но подтвердили, что никто не пострадал. Повреждений суперджет также не имеет. В пресс-службе Домодедово экстренную посадку подтвердили.

Самолет направлялся по маршруту Сабетта — Москва. Росавиация собрала комиссию, чтобы оценить обстоятельства и причины, приведшие к экстренной посадке.

В соцсети «ВКонтакте» появились первые фотографии с места событий.