SSJ100 c отказавшим двигателем приземлился в Тюмени

Посадку также подтвердили в пресс-службе областного МЧС. «Приземлился без происшествий», — сказали в ведомстве.

SSJ-100 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Тюмени Подробнее

Рейс должен был вылететь в Санкт-Петербург, но с левым двигателем произошла нештатная ситуация. Эту информацию ранее подтвердили в аэропорту Рощино. Там отметили, что привели в готовность все службы воздушной гавани. На борту лайнера находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Хлопок и выброс пламени произошел в двигателе самолета Sukhoi Superjet 100, который находится в воздушной зоне аэропорта Тюмени и вырабатывает топливо для посадки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Ямал», которой принадлежит самолет.

«В двигателе лайнера произошел хлопок, выброс пламени, наблюдалась вибрация», — рассказал представитель перевозчика.

Он отметил, что командир экипажа принял решение отключить двигатель.



По данным сервиса Flightradar, самолет произвели два года назад. Ранее сообщалось, что для успешной посадки он начал вырабатывать топливо на высоте 800 метров над аэропортом Тюмени.