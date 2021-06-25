SSJ 100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Краснодаре. По информации РИА «Новости», у самолета отказала газовая турбина.

Как сообщили в местных экстренных службах, на борту самолета в момент экстренного приземления находился 91 человек. Информации о пострадавших пока нет.

«Самолет <…> благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины», — приводит агентство слова собеседника. Сейчас специалисты изучают обстоятельства происшествия.

В феврале SSJ 100 не смог вылететь из Шереметьево в Тюмень. Лайнер внезапно остановился перед взлетом из-за блокировки тормозной системы. Еще один Sukhoi Superjet 100 с 74 пассажирами на борту, следовавший из Саратова в Москву, в этом же месяце прервал взлет по техническим причинам.

Лайнер этой марки 14 февраля во время перелета в Уфу совершил аварийную посадку в Екатеринбурге из-за того, что сработали датчики неисправности топливных фильтров.