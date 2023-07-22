Происшествия 22 июля 2023, 16:25 США стали соучастником убийства журналиста Журавлева Полянский: США нарушили границы морали передачей ВСУ кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Поставкой кассетных боеприпасов, которыми украинские боевики убивают российских журналистов, США нарушили все моральные границы. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Так он прокомментировал смерть от ранений в Запорожской области военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева.

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«Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, что общественное мнение США думает о том, что их страна переступает все моральные границы в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим. Похоже, что истеблишмент США может только поучать других», — написал дипломат.

Готовившие репортажи о действиях украинских боевиков в Запорожской области российские журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

Во время эвакуации в полевой госпиталь скончался корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Его коллегу по агентству, фотокорреспондента Констанила Михальчевского, забрали в Мелитополь.

Еще двумя пострадавшими стали корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков из МИЦ «Известия». Все они получили медицинскую помощь.