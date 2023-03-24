24 марта 2023, 06:21
США после гибели своего солдата устроили бомбежку в Сирии
Пентагон: США нанесли в Сирии авиаудары по объектам КСИР
Вооруженные силы США нанесли высокоточные авиаудары по предполагаемым объектам иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот налет стал ответом на атаку беспилотником по своей базе, объявила пресс-служба Пентагона.
Президент США Джо Байден поручил нанести высокоточные удары, министр обороны Ллойд Остин приказал отправить в атаку силы Центрального командования. Военные нанесли точечные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с КСИР — элитными частями иранской армии.
Реклама
«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних атак против сил коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР», — заявил министр.
Реклама
Беспилотник 23 марта врезался в ремонтный комплекс на базе возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в районе Хасаки на северо-востоке Сирии. Один военный-контрактник погиб, пять военнослужащих и еще один контрактник получили ранения. Двум оказали помощь на месте, остальных эвакуировали в медицинские учреждения коалиции в Ираке.
Служба внешней разведки России ранее уличила американские силы в подготовке подконтрольных им сирийских радикалов к нападениям на военные объекты Сирии и Ирана.
США
Авиация
Ракеты
Сирия
Иран
Реклама
Реклама