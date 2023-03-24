Происшествия 24 марта 2023, 06:21 США после гибели своего солдата устроили бомбежку в Сирии Пентагон: США нанесли в Сирии авиаудары по объектам КСИР flickr

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Вооруженные силы США нанесли высокоточные авиаудары по предполагаемым объектам иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот налет стал ответом на атаку беспилотником по своей базе, объявила пресс-служба Пентагона.

Президент США Джо Байден поручил нанести высокоточные удары, министр обороны Ллойд Остин приказал отправить в атаку силы Центрального командования. Военные нанесли точечные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с КСИР — элитными частями иранской армии.

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«Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних атак против сил коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР», — заявил министр.

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Беспилотник 23 марта врезался в ремонтный комплекс на базе возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в районе Хасаки на северо-востоке Сирии. Один военный-контрактник погиб, пять военнослужащих и еще один контрактник получили ранения. Двум оказали помощь на месте, остальных эвакуировали в медицинские учреждения коалиции в Ираке.

Служба внешней разведки России ранее уличила американские силы в подготовке подконтрольных им сирийских радикалов к нападениям на военные объекты Сирии и Ирана.