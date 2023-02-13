Эксклюзив 13 февраля 2023, 18:48 «Срыв и истерика — я рыдала». Девушка с собакой чуть не погибли в лифте в Казани Девушка повисла в лифте жилого дома Казани на собачьем поводке

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Поездка на лифте в одном из многоэтажных домов ЖК «Сказочный лес» чуть не закончилась гибелью жительницы Казани и ее собаки. Происходящее попало в камеру видеонаблюдения. В беседе с «360» пострадавшая рассказала, что испытала шок.

На кадрах девушка вошла в лифт с поводком, но не проверила, успело ли животное попасть в кабину. После этого хозяйку и питомца потащило вверх. В какой-то момент собака выбралась из ошейника, а девушка повисла на поводке. Застрявшую спасли соседи.

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«У меня был просто шок. Сегодня случились срыв и истерика — я рыдала. С собакой все отлично! Она не пострадала», — отметила Екатерина.

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По словам девушки, со вчерашнего дня на ее телефон приходит много звонков и сообщений.

«Все пишут, звонят, переживают за меня», — рассказала собеседница «360».

Также Екатерина отметила, что находилась в ловушке в лифте дольше двух минут. После происшествия на теле девушки появились синяки: пока она пыталась освободиться, ее несколько раз сильно ударило лифтовой дверью.

Сейчас хозяйка и ее питомец чувствуют себя хорошо.