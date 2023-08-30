30 августа 2023, 22:19
Срыв атаки украинских беспилотников над Брянском подтвердили
Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках
Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку двух беспилотников самолетного типа над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле нет. На место падения дронов прибыли оперативные и экстренные службы.
Жители Брянска вечером в среду, 30 августа, сообщили о серии взрывов над городом. Они подчеркнули, что громкие звуки раздались со стороны аэропорта. Горожане не исключили, что это работа системы противовоздушной обороны.
Telegram-канал Mash уточнил, что над Брянском сбили два беспилотника самолетного типа, летевших в сторону местного телецентра.
Это уже вторая попытка украинских боевиков атаковать важный объект инфраструктуры города. Утром системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели в сторону телебашни Брянска.
Беспилотники
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