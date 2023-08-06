06 августа 2023, 17:52
Сроки восстановления газоснабжения Геническа назвали в Херсонской области
Врио главы Сальдо: снабжающий Геническ газопровод восстановят за один-два дня
Экстренные службы восстановят снабжающий город Геническ газопровод, который повредили снаряды ВСУ, в течение одного-двух дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военные инженеры и специалисты приступили к осмотру газопровода. Его восстановление займет один-два дня. Сейчас без газа остались свыше 20 тысяч человек», — заявил он.
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Сальдо отметил, что обстрелы ВСУ повредили Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую области, а также переправу через пролив Тонкий, которая связывает Арабатскую стрелку и Геническ.
«На Чонгарском мосту есть пробоины, которые нарушили движение, но не несущие конструкции. Движение приостановили, транспорт перенаправили на два немостовых перехода», — добавил Сальдо.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате обстрела ВСУ ракетами пострадала часть дорожного полотна на автомобильном мосту через Чонгар. Ремонтные работы уже стартовали, во время ЧП никто из местных жителей никто серьезно не пострадал.
ВСУ
Херсонская область
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