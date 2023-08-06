Происшествия 06 августа 2023, 17:52 Сроки восстановления газоснабжения Геническа назвали в Херсонской области Врио главы Сальдо: снабжающий Геническ газопровод восстановят за один-два дня РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экстренные службы восстановят снабжающий город Геническ газопровод, который повредили снаряды ВСУ, в течение одного-двух дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военные инженеры и специалисты приступили к осмотру газопровода. Его восстановление займет один-два дня. Сейчас без газа остались свыше 20 тысяч человек», — заявил он.

Реклама

Сальдо отметил, что обстрелы ВСУ повредили Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую области, а также переправу через пролив Тонкий, которая связывает Арабатскую стрелку и Геническ.

«На Чонгарском мосту есть пробоины, которые нарушили движение, но не несущие конструкции. Движение приостановили, транспорт перенаправили на два немостовых перехода», — добавил Сальдо.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате обстрела ВСУ ракетами пострадала часть дорожного полотна на автомобильном мосту через Чонгар. Ремонтные работы уже стартовали, во время ЧП никто из местных жителей никто серьезно не пострадал.