Важное 04 марта 2024, 14:02 Средство ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью Минобороны: средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ пытались атаковать российскую территорию около 13:30 по московскому времени. Для этого украинские боевики применили беспилотник самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Информацию о попытке ВСУ атаковать регион подтвердил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.

Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за работу.

Это уже вторая атака украинских боевиков на регион. Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли административный центр Суземского района. Как уточнил Богомаз, два человека получили легкие ранения.