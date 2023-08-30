Происшествия 30 августа 2023, 14:33 Средствами РЭБ в Орловской области обезвредили третий беспилотник Губернатор Клычков: в Корсаковском районе Орловской области обезвредили БПЛА РИА «Новости»

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Военные перехватили в Орловской области очередной беспилотник. Обломки рухнули в Корсаковском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

«Еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района», — заявил он.

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Дрон, по словам Клычкова, не нанес повреждений. Местные жители тоже не пострадали. Место, куда упал БПЛА, оцепили. Губернатор заявил, что туда приехали правоохранительные органы.

Ночью 30 августа в Орловской области сбили два БПЛА. Еще несколько дронов перехватили в Псковской, Брянской, Калужской и Московской областях. Спутниковые данные для нанесения ударов украинские военные получили от союзников с Запада, заявили в МИД.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию, чтобы устранить террористическую угрозу.