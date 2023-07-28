Происшествия 28 июля 2023, 06:22 «Средствами ПВО БПЛА уничтожен». Минобороны России — о попытке налета на Подмосковье Минобороны России: утром 28 июля средства ПВО сбили БПЛА, который направили на Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные попытались устроить теракт в Московской области, но российские силы предотвратили нападение. Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, заявило Минобороны России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Попытку киевского режима устроить террористическую атаку при помощи дрона по объектам на территории Подмосковья пресекли утром 28 июля. В оборонном ведомстве заявили, что беспилотник противника сбили.

Реклама

«Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — сообщило министерство.

Никто не пострадал. Разрушений, по словам военных чиновников, не зафиксировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью над городом ликвидировали БПЛА. Разрушений и жертв удалось избежать.

Два других беспилотника подавили при помощи средств РЭБ 24 июля. Один из них упал на Комсомольском проспекте, другой — на улице Лихачева. Пострадали окна бизнес-центра и жилого дома.