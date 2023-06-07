Происшествия 07 июня 2023, 18:59 Средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ в Курской области Старовойт: в Суджанском районе Курской области средствами РЭБ посадили дрон ВСУ РИА «Новости»

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В Курской области пограничники сумели посадить очередной украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную „птичку“ ВСУ», — написал он.

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Старовойт отметил, что приземлили разведывательный дрон «Лелека-100». Посадить его удалось благодаря средствам РЭБ.

Губернатор Курской области поблагодарил пограничников за службу и показал кадры с БПЛА.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области

В ночь на 7 июня ВСУ сбросили два взрывных устройства на село Попово-Лежачи Глушковского района области. Мужчина, который принимал участие в восстановительных работах на электрической подстанции в населенном пункте, пострадал. Он получил осколочные ранения. Рабочему потребовалась госпитализация.

Из-за повреждений на подстанции в Попово-Лежачах и Теткине пропало электричество.