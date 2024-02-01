Происшествия 01 февраля 2024, 00:34 Средства РЭБ подавили атаку украинских БПЛА в Нижегородской области РИА «Новости»: два дрона ВСУ обезвредили под Нижним Новгородом РИА «Новости»

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В Нижегородской области средства РЭБ обезвредили два украинских беспилотника самолетного типа. В результате никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, беспилотники пытались добраться от Нижнего Новгорода на низких высотах, чтобы обмануть средства ПВО.

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«Полет проходил сегодня ночью, двигались дроны со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», — рассказали журналистам.

Собеседник агентства добавил, что в БПЛА находились взрывные устройства, но они не сработали. В результате атаки никто не пострадал, повреждений на земле тоже нет.

Ранее сообщалось, что украинский дрон со взрывчаткой рухнул рядом с селом Чернуха под Нижним Новгородом.